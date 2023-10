Un départ de feu de forêt maîtrisé à La Baroche

Le Service d’Incendie et de Secours (SIS) La Baroche a dû intervenir vendredi après-midi sur la crête de la Grande Roche, au-dessus du village d’Asuel, pour un départ de feu. Six pompiers et deux véhicules ont été mobilisés durant deux heures. Ils ont rapidement maîtrisé et éteint le départ de feu de forêt, selon un communiqué transmis ce vendredi. Les conditions d’intervention ont été particulièrement compliquées, à cause du relief très escarpé et de l’éloignement des bornes hydrantes.

Les membres du SIS La Baroche ont été alertés par la centrale de la police cantonale peu avant 13h, elle-même avertie par une promeneuse. Rapidement arrivés sur place, les pompiers ont maîtrisé et éteint le départ de feu, mais ils ont ensuite dû creuser l’humus où le feu couvait probablement depuis la veille. Un foyer a en effet été découvert à proximité. Bien circonscrit de pierres, il s’est répandu sous les pierres à travers le réseau de racines et d’humus. Ainsi, plusieurs départs de feu ont été détectés. L’intervention s’est terminée à 15h00.

Dans le communiqué, l’attitude citoyenne de la marcheuse de Pleigne qui a averti la police après avoir déversé le contenu de sa gourde est saluée. Il est aussi rappelé l’importance, après des semaines sans précipitations, de ne pas faire de feu en forêt ni à ses abords. Les quelques averses prévues la semaine prochaine ne devraient pas changer le degré de danger d’incendie. /comm-ech