Un été indien qui profite aux terrasses de la région

La période des apéros en terrasse joue les prolongations cette année. Avec l’été indien que nous vivons actuellement et les températures estivales qui vont avec, la population peut profiter plus longtemps de passer du bon temps en extérieur. Il n’est d’ailleurs pas rare, même pas du tout, de voir des terrasses pleines à craquer en ce début de mois d’octobre. Peu commun pour la période.

C’est en tout cas le son de cloche des différents établissements contactés par notre rédaction. Tous nous ont affirmé qu’il y a bien plus de monde que d’habitude, un point positif pour eux. « On est blindé aux heures de l’apéro », affirme le propriétaire du Brooklyn Bar et du Shannon à Delémont. Selon lui, le beau temps motive les gens à sortir. Du côté de Saignelégier au Café du Soleil, « on ne s’arrête pas de courir non plus ». La terrasse est bien plus remplie en semaine que les autres années et durant le week-end, la fréquentation égale celle du mois d’août ou du mois de juillet. Une situation qui laisse présager une fin d’année un peu plus sereine. Les recettes supplémentaires permettent de faire de l’avance pour les mois un peu plus creux. À Bassecourt, au Coq, le discours est le même et en plus du monde, ce qui est réjouissant, c’est la bonne humeur de la clientèle qui va de pair avec le soleil. /lge