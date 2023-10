Du changement à la tête de Creapole SA. La société de conseils et coaching d’entreprises basée à Delémont annonce avoir nominé Gladys Winkler Docourt en tant que directrice et coach de projets. Cette ancienne chancelière d’État, titulaire du brevet d’avocat, s’est aussi formée dans le management de la transformation, de l’innovation ainsi que de la transition écologique. Jusqu’ici, elle occupait le poste de responsable juridique et cheffe de projets chez Creaholic à Bienne. /comm-the