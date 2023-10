Probable attaque du loup à Berlincourt

Le loup suspecté d’avoir attaqué un troupeau de moutons à Berlincourt. Trois bêtes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi à la sortie du village vadais, une quatrième a succombé à ses blessures plus tard. Selon le garde-faune de piquet Alan Bieri, « l’attaque est suspecte et a été perpétrée par un canidé, mais il est trop tôt pour dire s’il s’agit du loup ou non. » Des échantillons ADN vont être envoyés à Berne pour analyse. Alan Bieri précise également que l'enclos n'était pas fermé complètement et que le prédateur a probablement contourné la clôture en passant par la rivière. Le détenteur du troupeau attaqué nous a indiqué avoir rentré ses moutons et entend installer des barrières plus hautes. Il espère pouvoir les ressortir avant l'hiver. Mais il se dit aussi inquiet. « Les attaques sont toujours plus proches du village. Il y avait une habitation à 100 mètres. » /tna