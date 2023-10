La Damassine AOP jurassienne s’illustre à Bâle

Une récolte de médailles qui récompense le travail des producteurs jurassiens de Damassine AOP. Ils sont cinq à avoir été récompensés vendredi dernier lors du Concours national des eaux-de-vie organisé tous les deux ans par DistiSuisse. Vendredi à Bâle Sabine Ennesser de Pleujouse a remporté la catégorie eaux-de-vie de prunes, elle a reçu, en plus d’une médaille d’or pour sa Damassine AOP 2022 du verger de Dame Sabine, le prestigieux prix Suisse des AOP-IGP et le prix des vergers « Hautes-Tiges Suisse ». De son côté Alain Perret de Porrentruy a glâné deux médailles d’or pour sa Damassine « Fleury-Perret » AOP 2018 et 2019 et trois médailles d’argent. Claude Schaffter de Montfaucon a remporté une médaille d’or pour sa Damassine AOP 2022 de Fregiécourt et 2 médailles d’argent. Frédéric Schneider de Cornol a obtenu une médaille d’argent pour sa Damassine AOP des vergers de Paplemont 2018. Enfin, la Fondation rurale interjurassienne a remporté une médaille d’argent pour sa Damassine AOP 2018. /comm-tna