Le meilleur sommelier de Suisse à l’œuvre au Noirmont

« Le sommelier accompagne les clients dans une expérience culinaire. Nous adaptons les plats préparés par le chef avec les boissons, principalement le vin, que nous avons à disposition », explique Antoine Sicard qui s’attèle à connaître l’ensemble des plus de 5'000 bouteilles qui composent les caves de l’établissement. « Un bon sommelier est curieux, il aime manger et boire. C’est un épicurien », sourit le Français originaire du sud-est de l’Hexagone. Pour son compatriote Ethan Croze, 21 ans, sommelier au Noirmont depuis le mois de mars, Antoine Sicard est un exemple. « Il me pousse à apprendre. Son parcours est admirable et c’est un plaisir d’évoluer à ses côtés », loue-t-il.Antoine Sicard, qui a fait ses armes au sein de restaurants triplement étoilés en France mais aussi dans de simples bistrots en Australie, accueille le prix de meilleur sommelier de Suisse avec humilité. « C’est une validation de notre activité au quotidien. Je ne sais pas quel représentant du Guide Michelin est venu, ni quand. Cela veut dire que nous agissons de la même manière avec tous nos clients. C’est fantastique ». /nmy