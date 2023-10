La beauté du corps humain dans l’objectif de Lea Kunz

Lea Kunz questionne le corps humain par la photographie. L’habitante des Pommerats présente son travail depuis le 8 octobre et jusqu’au 19 novembre au Café du Soleil à Saignelégier. A travers 30 clichés, l’exposition intitulée « La peau de mes amis » dévoile la vision personnelle de la Taignonne à propos de la beauté du corps. « L’idée est d’inventer un nouveau langage corporel pour pousser vers une réflexion et une certaine ouverture d’esprit. Avec les réseaux sociaux notamment, on se fait une image des normes de beauté qui est totalement fausse », indique l’artiste.C’est la première fois que la photographe de 32 ans exhibe ses œuvres dans sa région d’origine et l’expérience est quelque peu déstabilisante. « C’est plus difficile d’exposer où les gens me connaissent et connaissent mes modèles qui sont parfois des gens de ma famille et essentiellement des amis », relève Lea Kunz, appréciant tout de même cette perte d’anonymat.