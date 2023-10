La nécessité du dialogue sur la ligne directe Bienne – Belfort

Marc Ferracci entend jouer un rôle de facilitateur de dialogue dans le différend sur la ligne directe entre Bienne et Belfort. Le député à l’Assemblé nationale des Français de Suisse a participé ce lundi matin à Delémont à une réunion de travail sur l’avenir du tronçon ferroviaire. Marc Ferracci était invité à échanger avec les responsables de l’entreprise Humard Automation SA. La Région Bourgogne – Franche-Comté a choisi récemment de renoncer à poursuivre les démarches pour améliorer la ligne directe entre Bienne et Belfort. Les raisons invoquées sont d’ordre financier en lien avec la faible fréquentation du tronçon ferroviaire franco-suisse. Les trains s’arrêteront donc à Delle à partir de 2025.

Marc Ferracci indique que le but de sa venue dans le Jura était de « capter les préoccupations des gens qui sont dans le terrain, en particulier des employeurs de travailleurs frontaliers ». Son objectif vise ainsi à « engager et consolider le dialogue et la coopération entre la partie française et la partie jurassienne ». Il estime que la décision de la Région Bourgogne – Franche-Comté « n’empêche pas de réfléchir à la manière dont on peut rendre attractifs les deux tronçons avec une correspondance à Delle ». Plus largement et au-delà de la ligne Bienne - Belfort, l’élu Renaissance - qui est aussi un proche d’Emmanuel Macron – compte « saisir les équipes du président » français de la question de la mobilité transfrontalière dans la perspective de la visite d’Etat que le locataire de l’Elysée va effectuer en Suisse les 15 et 16 novembre prochains.