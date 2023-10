Nouvelle campagne de rappel de vaccination contre le COVID-19 pour les personnes vulnérables

La vaccination de rappel contre le COVID-19 pour les personnes vulnérables revient sur le devant de la scène. Dans un communiqué publié ce lundi, le canton mentionne qu’une nouvelle hausse de fréquentation des urgences en partie due à des symptômes du Covid a été observée ces dernières semaines. Il rappelle également que l’automne est propice à une augmentation de la transmission du virus. C’est pourquoi il recommande aux personnes vulnérables de se faire vacciner. Cette catégorie comprend les personnes de 65 ans et plus et celles de 16 à 64 ans qui ont une maladie préexistante, ainsi que les femmes enceintes (sur indication du médecin traitant). La 3e dose de rappel sera administrée dès mardi 17 octobre dans les trois districts du canton sur rendez-vous. La vaccination est gratuite pour les groupes de personnes considérées comme à risque. Elle reste payante pour le reste de la population, indique le communiqué. /comm-ech