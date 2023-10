Weebee Weebee, entrepreneurs musicaux

Ils se présentent comme une start up dynamique et pleine de promesses. Mais ce qu’ils vendent, c’est leur musique. Le groupe jurassien Weebee Weebee a sorti son premier album « Benchmark » il y a quelques semaines. Sur scène, le trio composé de Josué Salomon, Simon Prongué et Raphaël Dubois propose une musique musclée et énergique, du « Math Cute Core » pour être précis. Un genre qui tranche volontairement avec le visuel promotionnel du groupe qui emprunte les codes marketing d’une start up imaginaire. Cette direction a d’ailleurs inspiré le premier clip vidéo du groupe qui met en scène une partie de Monopoly qui tourne mal entre les trois musiciens. « C’est une petite moquerie autour du consumérisme, de notre rapport à l’argent et au pouvoir, explique Josué Salomon. On a décidé de jouer avec ces codes. »





« Notre musique est un produit »

Le groupe ne s’en cache pas, sa musique, c’est un produit. Si la manière de se présenter est volontairement second degré, le message qui se cache derrière la démarche est très sérieux. « Il s’agit aussi d’assumer le fait qu’il n’y a pas de mal à vouloir vivre de son art, explique Josué Salomon. Mais il faut alors assumer le fait qu’on propose un produit, sans nécessairement tomber dans le capitalisme à outrance. Il y a forcément un aspect financier. C’est d’une part amusant d’en surjouer et d’un autre côté il y a aussi une forme d’action politique qui veut questionner sur notre manière de consommer et concevoir les choses. »