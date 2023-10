Élections fédérales : tout savoir en direct avec RFJ

Qui prendra la route de Berne ces quatre prochaines années ? Les Jurassiennes et Jurassiens élisent leurs représentants au Conseil des États et au Conseil national ce dimanche 22 octobre. Au total, 34 personnes se sont portées candidates au National et 11 aux États.

La rédaction de RFJ se mobilise pour vous faire vivre en direct et au plus près cette journée électorale dimanche dès 12h30 dans une émission spéciale depuis l’Hôtel du Parlement et les stamms des partis. Au menu : annonce des résultats en direct commune par commune, réactions et analyses, ainsi qu’un Journal de 18h dédié aux élections avec la présence en direct des quatre élus aux Chambres.

Les résultats au niveau régional et national, ainsi que des images et vidéos de cette journée d’élections seront également à suivre en direct sur notre site dès la fermeture des bureaux de vote à 12 heures.

Retrouvez dans notre dossier spécial tous les contenus de la rédaction en vue des élections fédérales. /rch-gtr