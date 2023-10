Les entreprises jurassiennes en quête de relations outre-Manche

Plus qu’un flirt, ils partent à la quête d’un « crush » outre-Manche. Une dizaine d’acteurs de l’économie jurassienne partent en mission la semaine prochaine en Angleterre. Ce voyage est organisé par la promotion économique et a pour but de mettre en relation des entreprises jurassiennes avec des acteurs anglais. Cette sortie sera axée essentiellement sur les secteurs des medtechs, de l’automobile et de l’aéronautique. Délégué à la Promotion économique dans le Jura, Lionel Socchi indique que la destination a été choisie après avoir sondé les entreprises : « Il y a un intérêt marqué pour l’Angleterre », révèle-t-il, notamment pour « jauger les conséquences du Brexit pour le marché anglais et ainsi évaluer les opportunités d’affaires ».

Lionel Socchi explique encore que l’Angleterre « est un des principaux partenaires » de la Suisse, avec 10% des exportations annuelles qui partent là-bas. Selon lui, cette tendance est la même dans le Jura. La Promotion économique du Canton du Jura organise un voyage hors de nos frontières chaque année pour les entreprises jurassiennes. Certaines sorties ont déjà porté leurs fruits, selon lui. Une entreprise américaine s’est notamment installée à Courtételle après un voyage effectué aux Etats-Unis. /mle