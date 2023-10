Quand vacances d’automne riment avec stages

Le jeune homme de Châtillon, qui aime que les choses soient effectuées soigneusement, se voue donc à devenir menuiser. Ce qu’il aime dans ce métier, c’est le travail en équipe, le côté manuel et bien sûr…le bois. Il est important de faire des stages « pour être sûr de choisir sa profession qu’on va faire presque toute sa vie », explique Théo qui est confiant dans son choix professionnel. Ces stages permettent également aux entreprises de jauger leurs potentiels futurs apprentis. Chef de projet en menuiserie avec brevet fédéral et formateur d’apprentis, Jean Merçay note que dire bonjour et avoir le sourire sont, entre autres, des qualités observées lors des stages.