Des exposants heureux de retrouver la Foire du Jura

Elle n’était de loin pas garantie en début d’année. La Foire du Jura aura finalement bel et bien droit à sa 57e édition. Cette cuvée 2023 sera lancée ce vendredi à la Halle des expositions de Delémont. Une nouvelle association a repris les rênes de l’organisation, amenant quelques changements au niveau du bar et de la restauration. Les exposants ont répondu présent pour cette édition puisqu’ils seront 200, soit 30 de plus que l’an dernier. À l’heure des derniers préparatifs, ils sont nombreux à être soulagés de la tenue de la manifestation qui reste indispensable pour nouer des contacts et faire des affaires.