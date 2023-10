Plusieurs interpellations liées à une agression à Delémont

Grosse opération pour la police cantonale. Quatre hommes, suspectés d’être impliqués dans une agression s’étant produite dans la nuit du 7 au 8 octobre dernier, ont été arrêtés jeudi matin, indique un communiqué transmis par le Ministère public. Les faits s’étaient déroulés à Delémont. Un homme avait été agressé à son domicile. Armés d’une matraque et d’un taser, des individus avaient pénétré dans son appartement et l’avaient agressé physiquement afin de lui dérober des objets. Alertée par un voisin, la Gendarmerie avait été dépêchée sur les lieux et avait pu appréhender un individu se trouvant encore à proximité. L’enquête menée en aval a permis d’identifier quatre autres personnes potentiellement impliquées dans l’agression. Ces dernières ont donc été appréhendées jeudi matin et placées en arrestation provisoire. Le Ministère public a requis la mise en détention provisoire des agresseurs présumés. Le premier, interpellé sur les lieux, étant lui déjà dans cette situation. /comm-the