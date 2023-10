Plus de 500 cavaliers sur la route du Franches Equi Trail

Les amateurs de randonnée à cheval ont rendez-vous ce samedi à Saignelégier. La 19e édition du Franches Equi Trail se déroule ce samedi dans l’Est des Franches-Montagnes avec la Halle-Cantine comme point de ralliement. Au total, 139 équipes vont prendre le départ du parcours qui comprend différents défis et jeux. Le thème d’Harry Potter a été retenu cette année. Quelque 503 cavaliers de tout le pays, mais aussi de France participent à l’évènement, un chiffre stable par rapport à l’an passé. Le Franches Equi Trail pourrait difficilement accueillir davantage de monde. « Nous sommes limités au niveau du nombre d’équipes pour que les premiers partent quand il ne fait plus trop nuit et que les derniers rentrent avant la tombée de la nuit », explique la présidente de la manifestation, Anaïs Gunsch.

Le Franches Equi Trail réunit plusieurs centaines de chevaux, ce qui nécessite une bonne organisation. Les cavaliers peuvent compter sur le soutien de quelque 170 bénévoles. Quelque 80 chevaux passeront la nuit de samedi à dimanche dans les boxes de la Halle-Cantine et une trentaine d’autres installés pour l’occasion.