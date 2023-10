Des problèmes informatiques qui serviront de leçon

Les Jurassiennes et Jurassiens ont dû se montrer particulièrement patients pour obtenir les résultats des élections fédérales dimanche. Des bugs informatiques ont, en effet, retardé leur publication. La Chancellerie d’État a rencontré des problèmes d’importation de fichiers pour la dizaine de communes qui n’utilisaient pas le même programme informatique que le canton. « Il a fallu contrôler les fichiers d’importation que nous transmettaient les communes, voir où il y avait des erreurs et les faire corriger avant de les réimporter, ce qui a pris pas mal de temps », explique le chancelier d’État. Jean-Baptiste Maitre souligne qu’une commune a dû venir à l’administration cantonale pour refaire le dépouillement. « On ne voyait pas où était l’erreur. Le dépouillement était juste, mais je pense que les données rentrées dans leur solution informatique posaient problème », ajoute-t-il.