Des ministres battus et des stratégies à revoir

Le chemin pour Berne passe parfois par Morépont, mais pas toujours. Les ministres Nathalie Barthoulot et Jacques Gerber en ont fait l’expérience dimanche lors des élections fédérales. La socialiste et le libéral-radical n’ont pas réussi à se faire élire au Conseil des Etats. La première a été battue par sa colistière, la sortante Mathilde Crevoisier Crelier. Quant au second, il n’a pas pu profiter suffisamment de la liste commune mise en place par son parti, le PLR, avec l’UDC. Pour Line Rennwald, politologue d’origine jurassienne au FORS, le Centre de compétences suisses en sciences sociales, l’échec des ministres en place comporte plusieurs explications. Elle souligne que la population n’a pas goûté que des ministres désirent quitter le Gouvernement en cours de route. Line Rennwald indique qu’il peut s’agir, à la fois, « d’un vote de soutien à l’action gouvernementale » ainsi que d’une forme de « ressenti envers la classe politique ». La candidature des ministres a pu donner l’impression que ces derniers cherchaient « à anticiper leur futur professionnel » et « à planifier leur carrière » dans « un contexte de ressentiment envers la classe politique », selon la politologue.

Line Rennwald estime également que les non-élections de Nathalie Barthoulot et de Jacques Gerber peuvent aussi s’interpréter comme une sanction en lien avec certains dossiers comme celui de la géothermie profonde. Selon elle, la candidature simultanée de deux ministres a, par ailleurs, renforcé l’impression que les dossiers importants ne seraient plus suffisamment suivis.