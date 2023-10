Deux candidats mais aucun élu à Basse-Vendline

Les urnes ont rendu un résultat surprenant à Basse-Vendline. La commune ajoulote, née de la fusion entre Bonfol et Beurnevésin et qui verra officiellement le jour le 1er janvier 2024, n’a pas encore trouvé son futur président des assemblées. Aucun des deux candidats en lice n’a atteint la majorité absolue lors de l’élection de dimanche.

Une seule voix a séparé les deux prétendants au terme du scrutin qui s’est tenu à Bonfol et à Beurnevésin. Le maire de Bonfol Fernand Gasser a recueilli 130 suffrages, contre 129 pour Matthias Thomann, l’actuel président des assemblées de Beurnevésin. Problème, il faut récolter 131 voix pour atteindre la majorité absolue et ainsi être élu. Cette exigence est inscrite dans la convention de fusion de la nouvelle commune, a expliqué à RFJ le secrétariat communal. Il faudra donc passer par un 2e tour prévu le 12 novembre afin de départager les deux candidats. Le dépôt officiel des candidatures est fixé à mercredi midi.





Fernand Gasser réfléchit, Matthias Thomann est prêt

Contacté ce lundi, Fernand Gasser nous a indiqué se laisser le temps de la réflexion avant de décider de se lancer ou non dans un second tour. De son côté, Matthias Thommann nous a dit vouloir se présenter pour ce nouveau scrutin. Cette fois-ci, il n’y aura pas besoin d’atteindre une majorité absolue. Le candidat qui obtiendra le plus de voix deviendra le président des assemblées de Basse-Vendline. /comm-nmy