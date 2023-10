L'excellence industrielle comme idéal à atteindre

L’Arc jurassien est particulièrement propice à ce vocabulaire, remarque Sylvie Corthésy. Les activités économiques de la région s'y prêtent. Précision, mécanique, horlogerie, biomédical : « Des domaines où on cherche à limiter les erreurs, à être dans la minutie, dans un haut degré de qualité », analyse la directrice de Tiilt, une unité stratégique du CIP qui coache et accompagne les entreprises dans le développement des compétences individuelles et collectives. La recherche de l'excellence est inscrite dans l'ADN, et le phénomène n'est pas nouveau.