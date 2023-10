La Fondation Les Chevrières reprend le restaurant d’entreprise de BAT 

Le restaurant d’entreprise de BAT a trouvé un repreneur. Le Pavillon sera exploité par la Fondation Les Chevrières à partir du 1er janvier prochain. L’établissement privé a conclu un contrat de location pour 2024 avec option d’achat.

La Fondation Les Chevrières était à la recherche de solutions face à un manque de place. « Nous sommes effectivement à l’étroit dans notre bâtiment historique du Château. La cuisine était prévue à l’époque pour faire des repas pour une trentaine de résidents. Mais nous avons aujourd’hui cinquante-cinq résidents sur l’ensemble de nos sites, avec les Colombes et les Ecureuils. Et depuis plus de deux ans, nous travaillons en partenariat avec Pro Senectute, qui livre chaque jour entre vingt-cinq et trente repas à domicile. La situation n’était plus bonne », nous a confié le directeur Simon Coste.





Répondre à un besoin

Avec ce rachat du Pavillon de BAT, la Fondation Les Chevrières souhaite continuer de fournir des prestations culinaires de qualité et élargir son champ d’action. « Il y a aujourd’hui une cinquantaine de repas qui sont servis au self pour différentes entreprises de la place. Et avec la fermeture de différents restaurants, nous avons aussi le souhait d’ouvrir ce self à la population pour proposer à Boncourt des repas de midi à des prix abordables, du lundi au vendredi », explique Simon Coste. La Fondation Les Chevrières entend répondre à un besoin et pas faire de la concurrence à d’autres établissements. « Pas du tout. Notre objectif est vraiment de continuer d’offrir une prestation qui est déjà en place. On travaille à Boncourt en partenariat avec l’ensemble des personnes qui sont sur site. Nous voulons proposer aussi une prestation aux entreprises qui sont dans la place et qui le souhaitent. On va prendre contact. Si des entreprises veulent être livrées, nous sommes disposés à le faire », dit Simon Coste.

Avec Le Pavillon de BAT, la Fondation Les Chevrières va tripler sa surface en cuisine par rapport à sa structure actuelle. /rch