Joyeux Annibièresaire !

Un anniversaire arrosé. À l’occasion de ses 10 ans, la Blanche Pierre a mis sur pied le festival « Annibièresaire ». Celui-ci a démarré jeudi à la rue Emile-Boéchat, dans une friche industrielle delémontaine, et se termine samedi soir. Au programme : musique (éclectique), clowns, sérigraphie, tricot, sport, mais aussi le brassin collaboratif d’une bière à la courge avec la Brasserie des Franches-Montagnes.

Les 10 ans de la Blanche Pierre, c’est aussi l’occasion pour son co-fondateur Sandro Ettlin de regarder dans le rétroviseur : « C’est une grande émotion, préparer un grand événement pour nos 10 ans permet de voir notre évolution. On est passé d’un hobby à du professionnalisme, et on a surtout un gros réseau qui s’est construit. C’est d’ailleurs ça que je retiens le plus : tous les gens que j’ai croisés durant toutes ces années », explique-t-il, avant d’ajouter : « On a dû se réinventer plusieurs fois, mais je pense que c’est maintenant qu’on va devoir faire des changements. On surfait encore sur la vague des micro-brasseries, mais on doit réfléchir à l’avenir. Ça nous stimule et ça nous motive ! »