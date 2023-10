Porrentruy atteint de Cyclomania

Cyclomania se termine en beauté à Porrentruy. Le défi cycliste organisé par Pro Velo Suisse et la municipalité a connu un vif succès, tant en termes de participation que de résultats. Au total, 198 Bruntrutains ont parcouru 11'680 km durant tout le mois de septembre.

Cette action de promotion du vélo met en compétition les communes et agglomérations participantes. Porrentruy est la première ville romande à figurer au classement général grâce à sa 6e position. Ce classement est établi sur la base du taux de participation par rapport au bassin de population et la part de défis réussis par rapport au nombre d’inscrits. Le chef-lieu ajoulot présente le taux de participation le plus élevé de Suisse et 58% de ses participants ont atteint le maximum de points.

La ville de Kreuzlingen dans le canton de Thurgovie a décroché la première place. Une deuxième participation est d’ores et prévue l’année prochaine à Porrentruy. /jad