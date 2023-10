La philosophie, c’est aussi pour les enfants

Philosopher autour de la danse

L’atelier intergénérationnel sera animé dès 16h par plusieurs intervenantes de l’association romande ProPhilo autour du thème de la danse. « On ne va pas leur apprendre à danser, mais on va poser un regard philosophique sur la notion de danse », souligne Claudio Siegrist. Une quinzaine de personnes sont inscrites à cette activité qui réunira une moitié d’adultes et une moitié d’enfants âgés de 4 à 12 ans. Des places sont encore disponibles. La conférence-débat est, de son côté, prévue à partir de 20h avec des spécialistes dans l’auditoire de Strate-J. Elle est ouverte au public.

De manière générale, Claudio Siegrist précise que ce colloque sur la philosophie répond à l’objectif d’élargir les thématiques traitées par le Cercle littéraire de la SJE et de s’ouvrir à un autre public. /alr