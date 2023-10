Le Plan Climat manque d’ambition pour Pro Natura Jura

Malgré ses 110 mesures et 17,5 millions de francs d’investissement, le Plan Climat présenté lundi par le Gouvernement jurassien ne convainc pas tout le monde. Notamment l'association Pro Natura Jura qui militait, elle, pour une « loi climat » et des objectifs gravés dans le marbre. L’État jurassien a révélé vouloir diviser par quatre ses émissions directes et indirectes d'ici 2050. Ce qui fait dire à Pro Natura Jura que ce plan est insuffisant et déjà dépassé.







« L’urgence est comprise, mais les moyens pour la combattre sont insuffisants »

« La Confédération, elle, vise la neutralité carbone en 2050 ! Là, on estime que l’on pourra encore émettre un peu de CO2 dans le Jura. Or, pour nous, on doit arriver à zéro. Les mesures proposées restent insuffisantes. On sent que les gens ont compris l’urgence, mais on ne se donne pas suffisamment les moyens de la combattre », regrette Nicolas Comment, biologiste et collaborateur scientifique au sein de l'association.