Vers un congé parental pour le personnel communal de Delémont

Plus de deux ans de travail n’ont pas encore trouvé leur aboutissement définitif devant le Conseil de ville de Delémont. Le législatif a accepté lundi soir la révision totale du règlement de service pour le personnel communal mais avec plusieurs modifications à la clef. Le texte a fait l’objet de longs débats avec des discussions sur une quinzaine d’amendement. Globalement, ce sont les propositions les plus généreuses portées par la majorité de gauche qui ont été retenues. Le principe de soumettre le projet à une deuxième lecture a toutefois été adopté. Parmi les modifications apportées au texte, l’introduction d’un congé parental de six semaines qui a été soutenue par 20 voix contre 13 et 3 abstentions. La proposition a été faite par le groupe socialiste après l’examen du projet par la commission, alors que la version initiale se limitait à prévoir la possibilité d’un tel congé. L’élu PS Colin Vollmer a estimé que l’innovation coûterait environ 30 mille francs par an à la commune, une somme qu’il a jugée raisonnable. La mesure s’ajoute à une prolongation de 10 à 20 jours du congé paternité qui, elle, n’a pas été contestée.

L’allocation de résidence a, par ailleurs, été maintenue contre l’avis du Conseil communal. Le principe du 13e salaire partagé - qui est calculé selon le salaire moyen de l’ensemble de l’administration communale et qui constitue un cas unique en Suisse - a également été conservé. Le système pourrait toutefois être modifié dans le cadre d’un futur projet de révision plus générale de l’échelle de traitement. Quant à la gratification pour 10, 20, 30 et 40 ans de service elle ne se limitera pas à un montant forfaitaire progressif selon l’ancienneté. Elle sera allouée sous la forme d’un mois de congé avec possibilité de la convertir en salaire. Enfin, les heures supplémentaires seront limitées à 100 par année maximum, y compris pour les chefs de service. Le maire de Delémont, Damien Chappuis, se dit « satisfait d’avoir pu avoir un débat au Conseil de ville » même si les discussions ont tourné en un affrontement gauche – droite. Le nouveau règlement se basait, au départ, sur la neutralité des coûts et il n’est pas sûr que le principe pourra être respecté. Damien Chappuis reconnaît « quelques dépenses supplémentaires » même si elles ne devraient « pas être énormes » au final, selon le maire de Delémont.