Stocker nos données sur l'ADN, le projet de la Haute Ecole Arc

Le stockage des données est un enjeu critique majeur au XXIe siècle. Les systèmes actuels, disques durs et bandes magnétiques en tête, ne sont viables ni économiquement, ni écologiquement. En effet, les data centers consomment à eux seuls 2% de l’électricité produite dans le monde et rejettent plus de CO2 que l’aviation civile. Jérôme Charmet, professeur à la Haute Ecole Arc Ingénierie, confirme : « D’ici quelques décennies nous ne pourrons plus subvenir à nos besoins croissants en données digitales ». La solution ? Utiliser l’ADN synthétique. Puisque le système de stockage génétique existe dans la nature, pourquoi ne pas l’appliquer à l’archivage des données numériques ?



La Haute Ecole Arc Ingénierie et l’Université de Genève ont récemment présenté à la presse cette méthode alternative qu’elles ont initiée au travers du projet DNAMIC (pour « DNA microfactory for autonomous archiving »). Ce dernier a été lancé officiellement début octobre en Lituanie, siège de la coordination. La Suisse, bien qu’exclue des projets de recherche européens, n’en reste pas moins l’initiatrice et l’architecte.



Jérôme Charmet précise que le procédé relève de la biochimie : « Comme on encoderait une donnée digitale en binaire avec des 0 et des 1, ici nous allons synthétiser, rajouter une suite de lettres, celles de l’ADN biologique, A, C, T et G ». L’idée comporte plusieurs avantages : l'ADN permet de stocker les données 15 fois plus longtemps qu'un support magnétique, sa durée de vie est beaucoup plus longue et les générations futures posséderont toujours les technologies qui permettront de relire ces données.