Un motard héliporté après un accident à Rebeuvelier

Un motard a été blessé mercredi matin alors qu’il circulait vers 8h20 entre Rebeuvelier et Choindez. Pour une raison encore indéterminée, il a lourdement chuté avant un léger virage à droite situé près de la sortie de l’autoroute. Le motocycliste a traversé la chaussée et percuté une borne en béton avant de s’immobiliser. Sa moto a terminé sa course de l’autre côté de la route. Le conducteur a été pris en charge par les ambulanciers qui ont demandé l’intervention de la Rega. Le trafic a été perturbé durant environ deux heures. /comm-alr