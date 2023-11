La force de la religion au Musée de l’Hôtel-Dieu

La religion au cœur d’une nouvelle exposition au Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy. Dès samedi, les visiteurs pourront découvrir « Ici et l’au-delà, la religion en Ajoie du XVIIIe au XXIe siècle ». Des photos, films et objets permettent de mesurer la force du catholicisme romain dans la cité des Princes-Evêques. La ville a dénombré jusqu’à cinq couvents et quatre établissements scolaires catholiques, avant une lente érosion, qui est aussi questionnée par le musée bruntrutrain. Le MHDP a aussi tenu à parler de la communauté juive de Porrentruy qui a fait don de ses archives il y a une vingtaine d’années. Le protestantisme est aussi présent dans les salles du musée.





Trois grands objets richement ornés

Trois grands objets occupent une partie de l’espace du MHDP. Dans la salle principale, un dais est dressé. Cette toile de tissu, qui protégeait l’ostensoir contenant l’hostie consacré, était utilisée lors de la procession de la Fête-Dieu. Une fête majestueuse, d’après les photographies exposées, qui faisait « la démonstration de l’hégémonie du culte catholique à Porrentruy ». Anne Schild, la conservatrice, précise que c’était « le cœur de la Fête-Dieu. Il était en tête du cortège ». Le Musée de l’Hôtel-Dieu présente aussi deux châsses-reliquaires. Ces deux boîtes en bois contiennent les ossements de corps saints, venant des catacombes de Rome. A Porrentruy, le visiteur pourra découvrir Sainte Faustine qui provient du couvent des Capucins et Saint Innocent qui appartenait aux sœurs hospitalières. Ces objets n’ont plus été montrés depuis près de 50 ans. « On a trouvé évidemment intéressant de pouvoir présenter ces objets », relate Anne Schild.

L’exposition « Ici et l’au-delà » est à découvrir dès samedi et jusqu’au 14 avril. /ncp