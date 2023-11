La mission du Secours suisse d’hiver plus que jamais d’actualité

La section jurassienne du Secours suisse d’hiver ne bénéficie d’aucune subvention d’état. Elle distribue annuellement des aides pour un montant d’environ 200'000 francs grâce à des dons et des legs. « Les personnes doivent nous faire une demande via notre secrétariat. Après analyse de leur dossier, on essaie de faire en sorte que ce soit le moins intrusif et le plus rapide possible. Notre secrétariat est tenu par le service cantonal de l’Action sociale, ce qui nous permet parfois, si celui-ci n’entre pas en matière sur un dossier, mais que ces personnes méritent manifestement de l’aide, d’avoir des dossiers qui nous sont directement adressés pour pouvoir intervenir », poursuit Gabriel Schenk. Chaque année, le Secours d’hiver soutient plus de 51'000 personnes à travers le pays, dont 200 cas dans le Jura entre juin 2022 et juin 2023. /emu