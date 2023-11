Le nouveau complexe scolaire de Courtételle n’attend que le feu vert

Des défis pour réduire la facture finale



La présentation de ce nouveau projet marque une étape importante dans ce dossier, selon le maire de la commune Sébastien Koller. Après le refus de la population en 2020, le défi était de taille. « On ne réduit pas un projet de 10 millions de francs comme cela. Il a fallu faire des concessions », affirme-t-il. Plusieurs décisions ont dû être prise. L’école enfantine n’a ainsi pas été intégrée au projet. Les autorités ont aussi renoncé à l’achat d’une parcelle supplémentaire. Le challenge est également de tout mettre en place dans un seul bâtiment. Faire tenir des salles de cours au-dessus d’une halle de gymnastique semi-enterrée a des conséquences, notamment au niveau architectural. En plus de l’aspect financier, le métal et le béton se sont montrés plus bénéfiques que le bois pour répondre à ces contraintes. Mais globalement, le concept retenu semble apporter pleine satisfaction aux autorités.