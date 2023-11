Un personnel soignant toujours plus nombreux et jeune dans la région

La population du personnel soignant ne cesse de s’agrandir. C’est ce que nous apprend un communiqué de l’Observatoire Statistique Transfrontalier de l’Arc jurassien (OSTAJ) livrant les statistiques des effectifs de soignants dans l’Arc jurassien franco-suisse. En 2020, on comptait plus de 58'000 soignants dans la région, principalement des infirmiers. Parmi eux, les trois quarts résident en Suisse. La grande majorité de ces professionnels de la santé sont des femmes, avec un taux de féminisation de 90%. Cette proportion se retrouve dans tous les corps de métiers, que l’on parle d’infirmiers ou d’aide-soignant, même si la proportion d’hommes tend à augmenter. Un quart de ces soignants a moins de trente ans, la moyenne d’âge étant plus élevée chez les aides-soignants et auxiliaires de soins des deux pays. Elle est plus basse chez les infirmiers et infirmières qui représentent par ailleurs deux tiers du personnel soignant dans l’Arc jurassien. Ce secteur représente d’ailleurs plus de 4% de l’emploi total de l’Arc jurassien.

Un nombre de soignants frontaliers en augmentation

Environ 16% des soignants de l’Arc jurassien français travaillent sur le territoire suisse, principalement dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Jura. Ce nombre a pratiquement doublé au cours de la dernière décennie. Ces soignants frontaliers représentent ainsi approximativement 11% de l’effectif total de l’Arc jurassien suisse. /comm-the