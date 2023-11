L’intelligence artificielle, de plus en plus présente dans notre quotidien, fascine certains, en effraie d’autres… et était au cœur du Forum citoyens jeudi soir à Porrentruy. Une soirée-débat intitulée « L’intelligence artificielle : opportunités et risques » à laquelle a participé le Jurassien, médecin-chef aux Hôpitaux universitaire de Genève, Christian Lovis, invité de La Matinale ce vendredi. L’intelligence artificielle « est un peu partout », annonce-t-il d’entrée. « C’est un peu comme des têtes très bien faites, et pas bien pleines, c’est la grande force de ces systèmes et leur grande faiblesse », explique Christian Lovis au sujet d’outils tels que ChatGPT.





Des opportunités et des risques

Les opportunités qu’offre l’intelligence artificielle sont nombreuses, mais il s’agit de l’encadrer au mieux. « C’est sûr qu’un de ces outils peut poser un meilleur diagnostic qu’un médecin. Mais ce n’est pas la question. La question c’est, est-ce que le médecin et le patient établissent une relation de compréhension et de confiance », nuance le Jurassien. « Je pense que l’intelligence artificielle n’aura jamais d’empathie et de conscience. L’intelligence artificielle sait très bien nous imiter donc elle peut avoir l’air humaine mais ce n’est pas un être humain », précise celui qui plaide pour une réglementation « rigoureuse » de l’intelligence artificielle. « Elle ne sera probablement pas méchante toute seule mais il y aura certainement des gens très méchants qui vont s’en servir », avertit Christian Lovis. /mmi