La Municipalité de Moutier se dédouane des démarchages à domicile

La Municipalité de Moutier n’est pas impliquée dans les contrôles à domicile en lien avec la téléphonie et internet. Après avoir reçu plusieurs appels téléphoniques, les autorités prévôtoises indiquent à travers un communiqué ne pas être liées à de quelconques démarchages à domicile. En effet, ces derniers temps, des collaborateurs se présentant comme étant employés par la société Sunrise, en collaboration avec la municipalité de Moutier, se rendent au domicile des citoyens pour contrôler les prises téléphoniques, le débit internet et la fibre optique. Les autorités n’y sont donc en aucun cas liées et invitent les habitants à faire preuve de vigilance avant de laisser des démarcheurs pénétrer leurs logements. /comm-the