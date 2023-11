Nouveau responsable des installations et activités humaines à l’Office de l’environnement

Le domaine des installations et activités humaines de l’Office jurassien de l’environnement tient son nouveau responsable. Quentin Theiler a été désigné par le Gouvernement cantonal pour remplacer Christophe Badertscher. Le Jurassien de 35 ans prendra ses fonctions le 1er décembre prochain. Quentin Theiler a notamment décroché un Master en sciences et ingénierie de l’environnement à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Il a aussi travaillé pour différents bureaux d’ingénieurs jurassiens et valaisans, écrit le canton du Jura dans un communiqué transmis ce vendredi. /comm-nmy