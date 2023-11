Incendie dans une habitation à Goumois

Un incendie s’est déclaré à Goumois vendredi vers 15h20 dans une habitation au niveau de la cheminée. Le feu a pu être rapidement maîtrisé par le propriétaire avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Une vingtaine d'hommes du Centre de Renfort (CR) de Tramelan et du Service d’Incendie et de Secours (SIS) des Franches-Montagnes, ainsi que cinq véhicules d'intervention, ont été dépêchés sur place. Aucun blessé n'est à déplorer. La cause de l’incendie est d’origine technique. La circulation a été perturbée pendant environ une heure. /comm-ech