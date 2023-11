Incendie dans une maison à Coeuve

Un incendie s’est déclaré dans une maison composée de deux appartements à Coeuve samedi vers 2h30. Une cinquantaine d'hommes du Centre de Renforts d'Incendie et de Secours de Porrentruy (CRISP), du Service d’Incendie et de Secours (SIS) Vendline et Basse-Alaine, ainsi que 13 véhicules d'intervention ont été dépêchés sur place pour circonscrire le sinistre, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne transmis samedi matin. Un équipage ambulancier et un ambulancier chef des secours sont venus sur place pour contrôler les habitants et intervenants incommodés par la fumée. Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie. /comm-ech