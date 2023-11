Une journée pour honorer des bénévoles précieux

Ils peuvent vous sauver la vie si vous êtes victime d’un arrêt cardio-pulmonaire. Les premiers répondants sont mis à l'honneur et remerciés ce samedi à l'occasion de leur premier Symposium romand qui se tient à Delémont. Ces personnes sont des bénévoles qui s’inscrivent sur une application pour intervenir rapidement lorsqu’une personne fait un arrêt cardio-respiratoire, idéalement avant l’arrivée de l’ambulance. La journée leur permet aussi d’échanger et de partager leur vécu parfois très éprouvant dans des situations d’arrêt cardio-respiratoire. « On n’en reste pas indemne et de partager ses émotions, c’est important », explique Cédric Frioud, enseignant dans le secteur de la formation continue à l'École supérieure d'ambulancier et de soins d'urgence romande . « On se forme sur des mannequins, ça reste un morceau de plastique inanimé. La première réanimation que l’on fait, on est confronté aux témoins, à la famille et à la victime. On rentre dans l’intimité des gens », souligne-t-il.