Des modèles réduits en tout genre à Bassecourt

Des camions, des bateaux, des trains et même des voitures sont réunis ce week-end dans une seule et même halle des fêtes. Cette prouesse est réalisée à Bassecourt, mais avec des modèles réduits. Le public est invité à découvrir jusqu’à dimanche soir une exposition interactive mise sur pied par le club d’aéromodélisme les Ailes-du-Lémont de Glovelier. Un petit bassin a notamment été créé pour accueillir un club de Thoune avec ses voiliers et ses bateaux à vapeur et à moteur en taille réduite. « Le comité travaille d’arrache-pied depuis mercredi après-midi pour mettre en place les différentes infrastructures », explique le président de la manifestation, Rudolf Hubert.

Le public peut également découvrir différents engins de chantiers qui effectuent différentes tâches, le tout radioguidé par les membres du MCR-Club, soit Minis camions club romand. « Nous essayons de reproduire le mieux possible le monde réel à l’échelle de nos véhicules. Ils sont à peu près 15 fois plus petits que les originaux avec des tracés de route et divers bâtiments », indique Pierre Lafontaine, membre du comité du club.