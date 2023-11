Arrosage revu à la décharge de Boécourt

L’arrosage à la décharge de Boécourt sera amélioré. Le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs va prendre des mesures face aux émissions de poussières importantes. Il dépensera au moins 360'000 francs pour adapter certaines installations existantes et en construire d’autres.

Le SEOD a observé d’importantes émissions de poussières dans le cadre de l’exploitation du nouveau compartiment pour le stockage définitif des mâchefers. Les valeurs limites sont dépassées au nord de la décharge. Ces émissions surviennent lors des manipulations des matériaux par temps sec et lors des déplacements des véhicules et autres engins. Le syndicat a donc étudié un vaste plan d’arrosage. Il le présentera à la population de Boécourt le 14 novembre prochain lors d’une soirée d’information, tout comme d’autres mesures environnementales. Le SEOD précise que l’accueil des mâchefers diminuera de 90% dans trois ans, quand la décharge ne recevra plus que les mâchefers jurassiens. Le plan de réduction des émissions de poussières est ainsi évolutif. Il sera régulièrement mis à jour en fonction des besoins. /comm-rch