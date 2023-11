Délais respectés pour les travaux de l’A16

Dans le tunnel 8, entre Péry et Bienne, le chantier bat son plein. Les ouvriers creusent, percent et cimentent pour rénover la route et les parois de l’ouvrage d’art. Les travaux ont commencé début juin 2023 et devraient durer jusqu’en juin 2024. Une année entière est nécessaire pour sécuriser, rénover et surtout assainir le tunnel de la voie descendante. Depuis la création de ce tunnel, c’est la première fois qu’il est entièrement rénové. Une question de sécurité selon Olivier Floc’hic, porte-parole de l’office fédéral des routes pour la Suisse-romande car le tunnel n’ayant pas d’étanchéité « des stalactites se créent l’hiver ce qui peut constituer un danger pour les automobilistes ». Une grande bâche jaune recouverte de ciment a été apposée sur les murs du tunnel. Elle a pour objectif de drainer l’eau en hiver et d’éviter la création de stalactites.

Des travaux qui congestionnent le trafic

Si le planning est pour l’instant respecté les travaux n’en restent pas moins gênants pour les automobilistes. Aux heures de pointe le trafic est congestionné. Il faut parfois compter 15 minutes de ralentissements. Une motion a été déposée en septembre dernier par plusieurs élus de la région. Ils ont demandé des améliorations de trafic, mais le conseil exécutif du Canton de Berne ne peut apporter de réponses concrètes. L’OFROU reste cependant consciente des désagréments créés mais la position de l’autoroute ne permet pas d’ajouter des voies supplémentaires détaille Olivier Floc’hic.