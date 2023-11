Le prix de rachat du solaire mis en lumière

« La rétribution de reprise des BKW pour l’énergie injectée s’effectue en fonction du prix de l’électricité sur le marché », explique Marisa Fetzer, porte-parole du fournisseur d’énergie bernois. « BKW paie ainsi aux producteurs le prix qu’elle obtient elle-même sur le marché lorsqu’elle revend l’énergie ». La baisse du prix de rachat est donc directement liée à la baisse du prix de l’énergie sur le marché selon les BKW. Mais comment expliquer cette diminution alors que les tarifs à la consommation ont légèrement augmenté cette année chez le fournisseur bernois ? « Il n’est pas possible de tirer une conclusion entre la rétribution de reprise et le tarif de l’électricité sur la facture, ou inversement », répond Marisa Fetzer. « La raison en est que les modes de calculs respectifs sont différents ». Le prix de rétribution reflète les évaluations du marché à court terme : il est fixé rétroactivement pour le trimestre concerné alors que les tarifs à la consommation s’orientent sur les coûts de production à long terme. Le coût de l’énergie sur le marché ne représente qu’une « part relativement faible » du tarif sur la facture. À cela s’ajoutent des coûts d’utilisation du réseau et des redevances.