Plusieurs arbres seront abattus à Delémont

Les rues et parcs delémontains seront plus sûrs. Plusieurs arbres malades ou morts vont prochainement être abattus dans le cadre de l’entretien courant du paysage, annoncent lundi les autorités delémontaines. Ces arbres présentent un danger pour les usagers des routes et des cheminements. Chaque élément abattu sera compensé par une nouvelle plantation, précise le Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics (UETP).

Les arbres concernés se situent notamment aux abords du Collège, sur le talus de la Place Monsieur et dans les jardins du Château. De jeunes arbres devront également être remplacés en raison de mauvaise reprise, de maladie ou de dégâts causés par les véhicules.

La liste complète des arbres qui seront abattus peut être consultée jusqu’au 26 novembre sur le site Internet de la Ville ou au guichet de l’UETP. Les éventuelles remarques peuvent également être adressées dans cette période. /comm-edr