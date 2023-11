La salle de spectacle des Breuleux sera rénovée à grands frais. Les citoyens ont accepté hier soir pour cela un crédit de 1 million 200'000 francs lors d’une assemblée communale extraordinaire… Scène et loges seront rafraichies, l’efficience énergétique du bâtiment qui accueille aussi le cinéma sera revue. Trois règlements, ceux d’organisation et d’administration, sur les émoluments et sur le statut du personnel, ont par ailleurs été approuvés par les 48 ayants droit présents. /comm-jpi