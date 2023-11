Quand Porrentruy se regarde à travers le miroir du temps

Faire se rencontrer le passé et le présent de la ville de Porrentruy. C’est le concept d’un livre tout fraîchement sorti de presse aux éditions Château et Attinger. Il s’intitule : « Porrentruy d’hier à aujourd’hui » et propose une centaine de photos anciennes de la cité des Princes Evêques. Les images sélectionnées couvrent la période entre la fin du 19e siècle jusqu’au début des années 1930. Ces clichés sont principalement issus des fonds Amweg Blétry et Perronne du Musée de l’Hôtel Dieu à Porrentruy. Dans l’ouvrage, chaque vue ancienne de la ville est mise côte à côte avec sa version contemporaine. Ce jeu de miroir temporel permet de cerner en un clin d’œil les évolutions de la ville. Michel Hauser est historien, c’est lui qui s’est occupé de sélectionner les clichés en les accompagnant de quelques informations historiques. « Cette confrontation permet de voir l’évolution de la ville, les changements architecturaux, mais aussi sociétaux comme les modes de transport, » explique l’historien bruntrutain.





Jongler entre travaux et point de vue disparus

Michel Hauser a collaboré avec le photographe Robert Siegenthaler, lui aussi Bruntrutain, qui a eu la tâche de reproduire de la manière la plus fidèle possible les clichés anciens. Mais dans son travail, il s’est heurté à certaines difficultés. Par exemple : les nombreux travaux en ville de Porrentruy ont compliqué certaines prises de vue. Autre problème, certains points de vue ont carrément disparu au fil du temps. Il a donc fallu s’adapter. « Pour certaines images nous n’avions pas le choix, il fallait entrer chez les gens pour accéder à leur balcon ou leur fenêtre, explique Robert Siegenthaler. Certains particuliers n’ont pas souhaité ouvrir leurs portes. Nous avons donc choisi un angle un peu différent. » Michel Hauser a fait une sélection parmis les nombreux clichés réalisés par Robert Siegenthaler, afin de couvrir l’essentiel du territoire urbanisé de Porrentruy. Les deux auteurs du livre seront en dédicace dans les deux librairies de Porrentruy les samedi 11 et 18 novembre. /tna