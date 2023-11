A Moutier Expo, on est prêt à battre des records

« On est prêt à battre des records, comme d’habitude ! » L’enthousiasme d’Enzo Dell’Anna est palpable ce mercredi à l’heure de l’ouverture de Moutier Expo. Le président de la grande foire commerciale prévôtoise explique qu’entre les téléphones qu’il reçoit, les conversations qu’il entend et les demandes des médias qui le sollicitent, tout lui laisse penser que 2023 sera une belle année. Du côté des exposants présents au Forum de l’Arc par ailleurs, ils seront bien 121 et non 120, détaille Enzo Dell’Anna.