Tirer profit de l'élan de l'arrivée de Moutier

Au-delà des aspects institutionnels

Pour le groupe Gauche et Question jurassienne, l'accueil de Moutier dans le Jura ne doit pas se limiter aux aspects institutionnels. Il demande également la définition d’un nouveau contrat social qui comprendrait le renforcement des conventions collectives de travail. Il souhaite également des investissements massifs dans les énergies renouvelables. Enfin, le groupe exige des mesures sociales, culturelles économiques et éducatives pour réaliser l’égalité entre femmes et hommes. Le document a été transmis mercredi à la presse, au partis politiques du canton et aux ministres socialistes jurassiens. « Nous espérons que nos ces différents partis en débattent, nous convient à en discuter et que cela débouche à terme à des propositions plus ou moins concretes dans le cadre parlementaire par exemple, » explique Jean-Claude Rennwald./ comm-tna