L’Association des amis du site historique de Miserez s’apprête à voir le jour

La nouvelle association sera menée par un comité de sept personnes, dont un président. Elle vivra des cotisations de ses membres et du financement de donateurs privés ou publics. « Nous n’avons pas encore de budget. Cela dépendra des dons qui pourront être recueillis. Il faudra pouvoir se projeter quant aux travaux à effectuer et trouver la solution pour équilibrer les entrées et les dépenses. Mais c’est vrai que pour des bâtiments historiques, des travaux qui doivent remplir certains critères peuvent avoir un coût », poursuit Jean-Paul Nussbaumer. L’assemblée constitutive de l’Association des amis du site historique de Miserez se tient jeudi soir à 20h aux Cerisiers à Charmoille. Toute personne intéressée par ce projet est invitée à y participer. /emu