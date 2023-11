Une vitrine numérique des œuvres d’art jurassiennes

C’est un véritable musée virtuel qui s’est ouvert jeudi. Quatre institutions de la région ont regroupé leur base de données pour créer la plateforme collections.jura. Le Musée jurassien des arts à Moutier, le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy, le Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont, et la collection jurassienne des beaux-arts ont présenté leur travail des 20 derniers mois, soutenu par l’Office de la culture et par la Confédération. Ainsi 40'000 œuvres d’art et d’histoire du patrimoine jurassien sont à découvrir sur internet. Si le projet a pris forme en 2020, la pandémie de coronavirus, qui a fermé temporairement les musées, en a révélé la nécessité.





Une visite virtuelle, avant une visite sur place ?

Chaque fiche est référencée, détaillée et contient une reproduction de l’objet. Le grand public peut ainsi découvrir en tout temps et en tout lieu les richesses des quatre institutions, qui ne craignent pas pour la fréquentation en personne de leurs expositions. La visite virtuelle peut « donner envie de découvrir l’institution », selon Nathalie Fleury. La conservatrice du musée delémontain précise que la matérialité de l’objet ne peut pas être perçue à travers l’écran. De plus, chaque exposition est une création : « c’est un regard qui est posé sur un ensemble d’œuvres ».