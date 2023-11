La culture de patates face à de nombreux défis

Une culture sensible

Entre plantation plus tardive en raison des pluies abondantes et sécheresses qui limitent la croissance des patates, les défis étaient multiples cette année. C’est sans compter les maladies que ces changements peuvent engendrer sur les pommes de terre. « Dès le moment où il pleut, il faut retourner dans la culture pour la protéger, afin d’éviter les maladies. La chaleur a un impact aussi sur la croissance de la pomme de terre. Une patate qui a soif est une patate qui ne grandit pas », explique Valentin Queloz, agriculteur de St-Brais. En plus de la charge de travail plus conséquente, la charge financière est également plus grande.